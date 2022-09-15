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Зеленський зустрівся з представниками аналітичних центрів США та Європи

"Що швидше ми отримаємо допомогу, то швидше закінчиться ця війна".

Зеленський зустрівся з представниками аналітичних центрів США та Європи
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів у четвер зустріч із представниками аналітичних центрів Європи та США, чий візит у нашу країну організував Польський інститут міжнародних справ.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський подякував за візит до Києва під час війни, що є черговим свідченням потужної підтримки України з боку вільного демократичного світу. Глава держави зазначив, що завдяки такій солідарності наша країна вже здобула низку важливих перемог над окупантами і зможе повністю звільнити свою територію.

"Ми переможемо завдяки постачанню зброї, жорстким санкціям проти російського агресора. Зокрема переможемо голод, який Росія спровокувала блокуванням українських портів. Але головне – єднання цивілізованого світу. Робота експертів і науковців має цьому сприяти", – сказав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності нарощування оборонної підтримки України з боку держав-партнерів. Критично важливим у цьому зв’язку є отримання систем ППО.

"Цілеспрямовані обстріли російським агресором об’єктів критичної інфраструктури підтверджують обґрунтованість наших запитів. Демократичний світ має надати нам необхідну оборонну й фінансову допомогу. Якнайшвидше. Це важливо не лише для нас, а й для світу. Інакше всі держави на захід від України опиняться під загрозою. Що швидше ми отримаємо таку допомогу, то швидше закінчиться ця війна", – зазначив глава держави. 

Нагадаємо, раніше Зеленський також поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем.

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