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Мобілізовані з окупованої Горлівки, які відмовилися воювати, не виходять на зв'язок, - розвідка

Російські командири погрожували їм відправити на передову без зброї.

Мобілізовані з окупованої Горлівки, які відмовилися воювати, не виходять на зв'язок, - розвідка
Фото: ДАН

Мобілізовані чоловіки з тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині, відмовилися брати участь у бойових діях і від 11 вересня не виходять на зв'язок.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Мобілізованих включили до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ. 

"Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї", - розповіли в розвідці.

Тим часом райвійськкомати Горлівки отримали завдання "мобілізувати" на війну ще 6000 жителів. 

У місті окупанти розшукують чоловіків призовного віку, тривають облави на центральному ринку, в місцях громадського відвідування, магазинах, торгових центрах, на АЗС тощо.

В ГУР наголосили, що виконати план рашисти не можуть - чимало людей втекло з міста, крім того, частину "мобілізували" раніше. Тож у Горлівці зростає соціальна напруга - в населеному пункті залишилися тільки жінки, діти і люди похилого віку.

Нагадаємо, в Луганську мобілізовані, яких ЗСУ вибили з Харківщини, влаштували бунт проти відправки на фронт у "ДНР". А окупаційна влада українського півострова закрила військовозобов'язаним виїзд із Криму.

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