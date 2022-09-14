Жителів окупованих селищ Луганщини змушують отримувати паспорти РФ в обмін на їжу

В окупованих населених пунктах Луганщини триває примусова паспортизація. Росіяни та колаборанти змушують людей отримувати паспорти РФ в обмін на гуманітарну допомогу.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Цинічність ворога не має меж. Забрали у людей усі можливості для існування, а потім годують їх під образом миротворців та урочисто “нагороджують” їх червоним “аусвайсом” країни-окупанта”, – зазначив очільник ОВА.

Гайдай додав, що ця “багатоходівка” працює і для поповнення мобілізаційного резерву так званої “ЛНР”.

“Колаборанти чітко пояснюють, що власників паспорта України поки не чіпатимуть, а люди, які тільки знайшли свою нову батьківщину, можуть поповнити ряди армії “безхатченків” з гвинтівками Мосіна”, – йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ повернулися у Кремінну Луганської області, позривали українські прапори та створюють видимість своєї масової присутності в місті.