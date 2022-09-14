Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
ГоловнаСуспільствоВійна

Жителів окупованих селищ Луганщини змушують отримувати паспорти РФ в обмін на їжу

Власникам російських паспортів загрожує примусова мобілізація до лав російської армії.

Жителів окупованих селищ Луганщини змушують отримувати паспорти РФ в обмін на їжу
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

В окупованих населених пунктах Луганщини триває примусова паспортизація. Росіяни та колаборанти змушують людей отримувати паспорти РФ в обмін на гуманітарну допомогу.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Цинічність ворога не має меж. Забрали у людей усі можливості для існування, а потім годують їх під образом миротворців та урочисто “нагороджують” їх червоним “аусвайсом” країни-окупанта”, – зазначив очільник ОВА.

Гайдай додав, що ця “багатоходівка” працює і для поповнення мобілізаційного резерву так званої “ЛНР”.

“Колаборанти чітко пояснюють, що власників паспорта України поки не чіпатимуть, а люди, які тільки знайшли свою нову батьківщину, можуть поповнити ряди армії “безхатченків” з гвинтівками Мосіна”, – йдеться у повідомлення.

 

Нагадаємо, сьогодні військові РФ повернулися у Кремінну Луганської області, позривали українські прапори та створюють видимість своєї масової присутності в місті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також