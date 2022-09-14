Центр "ЯМаріуполь" відкрили у Тернополі

У Тернополі запрацював центр "ЯМаріуполь".

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Тут переселенці зможуть отримати соціальну, юридичну, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу.

Також у центрі облаштували дитячий ігровий куточок. Під наглядом волонтерів діти зможуть провести вільний час.

"Ідея створення центру покликана, перш за все, підтримати людей, які втратили домівки, та допомогти відновити їм віру в себе", – зазначив Труш.

Нагадаємо, це вже 12-й такий центр для жителів тимчасово окупованого міста в Україні. На початку місяця відкриття "ЯМаріуполь" було заплановано у Черкасах.