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Лубінець провів термінову нараду з представниками Червоного Хреста через публікації в російських ЗМІ

Пропагандисти повідомили, начебто ЧХ веде перемовини з "ЛНР" про "встановлення контакту з українським омбудсманом" та "створення дієвого механізму обміну полоненими".

Лубінець провів термінову нараду з представниками Червоного Хреста через публікації в російських ЗМІ
Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів термінові консультації з керівником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Паскалем Хундтом та його наступником Стефаном Сакаль’яном.

Про це йдеться на сайті омбудсмана.

Під час зустрічі обговорили публікацію в російських ЗМІ про переговори представниці МКЧХ з "ЛНР". Керівниця делегації Червоного Хреста в Лівії Маріанна Гассер з представниками так званої "Луганської народної республіки" обговорювали "встановлення контакту з українським омбудсманом" і "створення дієвого механізму обміну полоненими".

"Від себе наголосив, що як і раніше як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини готовий вести розмову про звільнення наших громадян із російською стороною - омбудсманкою Російської Федерації пані Тетяною Москальковою. Як заявляв і раніше, я не легітимізую псевдореспубліки та не веду перемовини із посередниками у вигляді так званих"ЛНР" та "ДНР", - заявив Лубінець.

Також омбудсман додав, що вітає зусилля МКЧХ, які спрямовані на звільнення всіх цивільних заручників і захист прав та звільнення українських військовополонених. Лубнець додав, що такі переговори можуть відбуватися з різними людьми, включно з призначеними Кремлем на посади в тимчасово окупованих територіях.

Паскаль Хундт сказав, що Червоний Хрест виступає у ролі нейтрального посередника. Тому мова може йти тільки про двосторонні переговори: між українською стороною і представниками МКЧХ а також представниками так званих "Л/ДНР" та МКЧХ.

Лубінець підкреслив, що для оперативної роботи з питань звільнення військовополонених та цивільних заручників він призначив представника в сфері безпеки Олександра Кононенка. 

"Саме він та представники на інших напрямах (захист прав дитини, захист постраждалих внаслідок конфлікту) продовжують практичну комунікацію, і ми завжди відкриті до здійснення заходів задля звільнення полонених, пошуку зниклих безвісти та поверненню дітей з тимчасово окупованих територій", - сказав омбусман.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії окупованої Оленівки, але прагне туди потрапити. А голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні підтвердила, що Росія забороняє доступ до військовополонених.

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