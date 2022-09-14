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У передмісті Запоріжжя пролунали вибухи

Інформація уточнюється.

У передмісті Запоріжжя пролунали вибухи
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Під час повітряної тривоги жителі Запоріжжя чули декілька вибухів. В.о. мера міста Анатолій Куртєв стверджує, що вибухи сталися у передмісті Запоріжжя.

Про це Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.

"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста під час повітряної тривоги, – це відлуння вибухів, що сталися за містом. У самому Запоріжжі зараз спокійно", – йдеться у повідомленні.

Під час вибухів спрацював сигнал повітряної тривоги. Місцева влада закликала зберігати спокій та не нехтувати попередженнями.

Нагадаємо, вночі 12 вересня РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Зазнав шкоди один із об’єктів інфраструктури на околицях міста. Постраждалих немає. 

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