РФ вдарила по Мирівській громаді на Дніпропетровщині

Російська армія обстріляли населений пункт у Мирівській територіальній громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

“Ввечері окупанти здійснили обстріл населеного пункту Мирівської ТГ. Масштаб руйнувань уточнюється”, – зазначив він.

Попередньо, люди не постраждали.

“Знову прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі або скористатися правилом двох стін”, – додав очільник РВА.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що в області протягом 12 листопада вдень обстрілів не було зафіксовано.