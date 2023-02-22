Зараз візит Шольца до України є більш ймовірним, ніж поїздка Зеленського до Німеччини, – Єрмак

Станом на зараз візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини не планується. Ймовірнішою є поїздка канцлера Олафа Шольца до України.
Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив на зустрічі з журналістами.
Він зазначив, що візит до Берліна можливий, якщо Німеччина ухвалить важливе рішення щодо України. Єрмак наголосив, що закордонні візити президента – не туризм, вони здійснюються для конкретних результатів.
Президент Зеленський зустрічався із німецьким канцлером Шольцом на початку лютого, під час поїздки до Парижа. Там президент мав тристоронні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером ФРН.
Олаф Шольц відвідував Україну за час повномасштабного вторгнення один раз – у червні. Він приїхав разом із італійським премʼєром Маріо Драґі та президентом Франції.