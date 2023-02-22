Зараз візит Шольца до України є більш ймовірним, ніж поїздка Зеленського до Німеччини, – Єрмак

Поїздка до Берліна можлива, якщо Німеччина ухвалить важливе рішення щодо України.

Станом на зараз візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини не планується. Ймовірнішою є поїздка канцлера Олафа Шольца до України.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що візит до Берліна можливий, якщо Німеччина ухвалить важливе рішення щодо України. Єрмак наголосив, що закордонні візити президента – не туризм, вони здійснюються для конкретних результатів.

Президент Зеленський зустрічався із німецьким канцлером Шольцом на початку лютого, під час поїздки до Парижа. Там президент мав тристоронні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером ФРН.

Олаф Шольц відвідував Україну за час повномасштабного вторгнення один раз – у червні. Він приїхав разом із італійським премʼєром Маріо Драґі та президентом Франції.