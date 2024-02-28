Поліція вилучила у французької кінозірки Алена Делона 72 “вогнепалки” і 3 тисячі патронів

Дозволу на зброю актор не має.

У Франції поліція вилучила 72 одиниці вогнепальної зброї та понад 3000 патронів у будинку відомого кіноактора Алена Делона, пише BBC.

У будинку актора в Душі-Монкорбоні, приблизно за 135 км від Парижа, також виявили стрільбище.

Прокуратура заявила, що Делон дозволу на володіння зброєю не має.

Дозвіл на обшук видали після того, як призначений судом чиновник, який відвідав Делона, помітив у нього зброю та сповістив суддю.

88-річний актор був зіркою золотої ери французького кіно, зігравши у хіта “Самурай” і “Борсаліно”.

Останніми роками у зірки було погане здоров’я після інсульту у 2019 році та іншої серйозної хвороби, яку французькі ЗМІ не називають.

На шпальти газет потрапив розпад його сім'ї − троє дітей актора виклали у ЗМІ свої взаємні образи через звинувачення, судові позови й секретні записи. Останні судові суперечки стосувалися лікування Делона. У січні його оглянув лікар, уповноважений судом, але діти негайно оскаржили висновки медика.

Останньою великою публічною появою Делона було отримання почесної “Золотої пальмової гілки” на Каннському кінофестивалі в 2019 році.

У вересні 2019 року актор був присутній на похоронах свого друга та зіркового колеги Жана-Поля Бельмондо в Парижі.