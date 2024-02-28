Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
ГоловнаКультура

Поліція вилучила у французької кінозірки Алена Делона 72 “вогнепалки” і 3 тисячі патронів

Дозволу на зброю актор не має.

Поліція вилучила у французької кінозірки Алена Делона 72 “вогнепалки” і 3 тисячі патронів
Ален Делон, травень 2019 року
Фото: EPA/UPG

У Франції поліція вилучила 72 одиниці вогнепальної зброї та понад 3000 патронів у будинку відомого кіноактора Алена Делона, пише BBC.

У будинку актора в Душі-Монкорбоні, приблизно за 135 км від Парижа, також виявили стрільбище.

Прокуратура заявила, що Делон дозволу на володіння зброєю не має.

Дозвіл на обшук видали після того, як призначений судом чиновник, який відвідав Делона, помітив у нього зброю та сповістив суддю.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

88-річний актор був зіркою золотої ери французького кіно, зігравши у хіта “Самурай” і “Борсаліно”.

Останніми роками у зірки було погане здоров’я після інсульту у 2019 році та іншої серйозної хвороби, яку французькі ЗМІ не називають.

На шпальти газет потрапив розпад його сім'ї − троє дітей актора виклали у ЗМІ свої взаємні образи через звинувачення, судові позови й секретні записи. Останні судові суперечки стосувалися лікування Делона. У січні його оглянув лікар, уповноважений судом, але діти негайно оскаржили висновки медика.

Останньою великою публічною появою Делона було отримання почесної “Золотої пальмової гілки” на Каннському кінофестивалі в 2019 році.

У вересні 2019 року актор був присутній на похоронах свого друга та зіркового колеги Жана-Поля Бельмондо в Парижі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies