У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
Росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях. Перекрито рух ДніпроГЕС
Росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях. Перекрито рух ДніпроГЕС
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти скинули КАБ на житловий будинок в Ізюмському районі Харківщини

Постраждали двоє людей.

Окупанти скинули КАБ на житловий будинок в Ізюмському районі Харківщини
Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: Харківська ОДА

Російські окупанти завдали авіаудар по Андріївці Борівської громади Ізюмського району. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 10-ї години окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району. Попередньо — армія рф застосувала КАБ. Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілу постраждали чоловік та жінка 76 та 85 років. 

  • У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерхівці, рятувальники виявили 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies