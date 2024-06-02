Окупанти скинули КАБ на житловий будинок в Ізюмському районі Харківщини

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Російські окупанти завдали авіаудар по Андріївці Борівської громади Ізюмського району. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 10-ї години окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району. Попередньо — армія рф застосувала КАБ. Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу постраждали чоловік та жінка 76 та 85 років.