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ДТЕК запроваджує екстрені відключення по всій Україні (доповнено)

Також екстрені відключення діють для всіх споживачів по всій Україні  крім Волині, Закарпаття та Львівщини.

ДТЕК запроваджує екстрені відключення по всій Україні (доповнено)
Фото: EPA/UPG

ДТЕК запроваджує екстрені відключення світла у Києв та області, а також в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. 

Про це ідеться на офіційному телеграм-каналі енергокомпанії.

За уточненою інформацією  від "Укренерго", сьогодні діють аварійні відключення з 09:00 та протягом доби для всіх споживачів по всій Україні, крім Волинської, Закарпатської та Львівської області.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення", — зазначили у ДТЕК.

Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, тож у компанії обіцяють у разі змін оперативно інформувати про них громадян.

"Якщо в вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі", — наголошують у ДТЕК.

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