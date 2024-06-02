ДТЕК запроваджує екстрені відключення по всій Україні (доповнено)

Також екстрені відключення діють для всіх споживачів по всій Україні крім Волині, Закарпаття та Львівщини.

ДТЕК запроваджує екстрені відключення світла у Києв та області, а також в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це ідеться на офіційному телеграм-каналі енергокомпанії.

За уточненою інформацією від "Укренерго", сьогодні діють аварійні відключення з 09:00 та протягом доби для всіх споживачів по всій Україні, крім Волинської, Закарпатської та Львівської області.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення", — зазначили у ДТЕК.

Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, тож у компанії обіцяють у разі змін оперативно інформувати про них громадян.

"Якщо в вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі", — наголошують у ДТЕК.