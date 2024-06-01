Влада Донеччини ухвалила рішення евакуювати родини із дітьми з окремих населених пунктів трьох громад.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“На цьому тижні, з огляду на безпекову ситуацію, ухвалили важливе рішення про евакуацію родин із дітьми з окремих населених пунктів Лиманської, Гродівської та Іллінівської громад”, – повідомив Філашкін.

Сьогодні вдень Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку доби найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках. Також підвищена активність противника спостерігається на Сіверському напрямку.