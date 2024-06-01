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Влада Донеччини ухвалила рішення евакуювати родини із дітьми з окремих населених пунктів трьох громад

Йдеться про населені пункти Лиманської, Гродівської та Іллінівської громад.

Влада Донеччини ухвалила рішення евакуювати родини із дітьми з окремих населених пунктів трьох громад
Ілюстративне фото
Фото: Facebook / Aris Messinis

Влада Донеччини ухвалила рішення евакуювати родини із дітьми з окремих населених пунктів трьох громад. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“На цьому тижні, з огляду на безпекову ситуацію, ухвалили важливе рішення про евакуацію родин із дітьми з окремих населених пунктів Лиманської, Гродівської та Іллінівської громад”, – повідомив Філашкін.

Сьогодні вдень Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку доби найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках. Також підвищена активність противника спостерігається на Сіверському напрямку.

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