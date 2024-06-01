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За день Нікопольщину атакували дрони і артилерія

Пошкоджені промислове підприємство і лінія електропередач.

За день Нікопольщину атакували дрони і артилерія
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня Нікопольщину російська армія атакувала із артилерії та запускала безпілотники.

Про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За день на Нікопольщині – 5 артобстрілів і 3 удари дронами-камікадзе. Ворог гатив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах", – написав Лисак. 

Пошкоджені промислове підприємство і лінія електропередач. Загиблих та постраждалих немає.

Сили української ППО ліквідували 9 ракет і 10 шахедів у Дніпропетровській області, однак у Нікополі є поранені. Під ударом опинилася також Покровська громада, де постраждали четверо людей. Серед них — 7-річна дівчинка.

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