За день Нікопольщину атакували дрони і артилерія

Протягом дня Нікопольщину російська армія атакувала із артилерії та запускала безпілотники.

Про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За день на Нікопольщині – 5 артобстрілів і 3 удари дронами-камікадзе. Ворог гатив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах", – написав Лисак.

Пошкоджені промислове підприємство і лінія електропередач. Загиблих та постраждалих немає.

Сили української ППО ліквідували 9 ракет і 10 шахедів у Дніпропетровській області, однак у Нікополі є поранені. Під ударом опинилася також Покровська громада, де постраждали четверо людей. Серед них — 7-річна дівчинка.