На Покровському напрямку відбулось 43 боєзіткнення

Станом на 22:00 на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та три пункти управління противника.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України три ракетні та 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 КАБів, також задіяли 533 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Захисники України успішно відбили 14 атак ворога. Поблизу населеного пункту Терни ще триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили дев’ять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки та мікрорайону Часового Яру – Новий. Шість атак для ворога завершилися безуспішно, три боєзіткнення ще тривають.

Значно активізував свої зусилля агресор на Краматорському напрямку. За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників з району Бахмута. Бої точилися поблизу Богданівки, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. 12 ворожих атак українськими військовими відбито, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили шість спроб прорвати оборонні рубежі наших захисників східніше Північного. Українські воїни відбили чотири атаки ворога, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку російські війська зберігають високу активність. Кількість боєзіткненнь зросла до 43. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Карлівки. Нашими воїнами відбито 31 ворожу атаку. 12 бойових зіткнень ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Придніпровському напрямках п’ять штурмових дій ворога успіху не мали.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.