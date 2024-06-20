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Росіяни вдарили по медзакладу на Донеччині

Внаслідок обстрілу у медзакладі виникла пожежа.

Росіяни вдарили по медзакладу на Донеччині
Пожежа після удару РФ по нафтобазі 9 лютого (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Надвечір 19 червня російські окупанти обстріляли Зарічне Лиманської громади Донецької області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

"Російські військові о 18:30 обстріляли Зарічне. Снаряд поцілив по медичному закладу, внаслідок чого виникла пожежа. Станом на 20:00 інформація щодо постраждалих не надходила", - розповіла речниця.

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Вона додала, що тип озброєння, яким росіяни завдали удару по селищу, встановлюють.

За цим фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

В свою чергу, речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін уточнив, що через постійні обстріли поблизу з місцем ліквідації пожежі підрозділи ДСНС не можуть продовжувати ліквідацію пожежі і вимушені покинути небезпечну зону.

  • 19 червня росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне у Донецькій області. Внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще двоє поранені.
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