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КМВА повідомила про падіння уламків безпілотника в одному з районів Києва

Дані уточнюють.

КМВА повідомила про падіння уламків безпілотника в одному з районів Києва
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

У Солом'янському районі Києва внаслідок нічної ворожої атаки, за попередніми даними, впали уламки ворожого безпілотника.

Дані уточнюють. Інформації про поранених та руйнування немає, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона", – повідомив він.

Повітряна тривога в столиці почалася після першої ночі і тривала майже годину. Мер Києва повідомяв про роботу ППО поза його межами.

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