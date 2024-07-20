Сили ППО уночі збили над Україною 13 повітряних цілей

Російська армія застосувала для нічної атаки три балістичні ракети "Іскандер-М", крилату ракету "Іскандер-К", 16 "Шахедів" і один дрон невстановленого типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 20 липня ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину 3 балістичними ракетами "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К" і 16 ударними БпЛА типу "Shahed" та застосував один БпЛА невстановленого типу. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей. Зокрема:

12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";1 БпЛА невстановленого типу.