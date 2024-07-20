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Сили ППО уночі збили над Україною 13 повітряних цілей

Ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Сили ППО уночі збили над Україною 13 повітряних цілей
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

Російська армія застосувала для нічної атаки три балістичні ракети  "Іскандер-М", крилату ракету "Іскандер-К", 16 "Шахедів" і один дрон невстановленого типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 20 липня ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину 3 балістичними ракетами "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К" і 16 ударними БпЛА типу "Shahed" та застосував один БпЛА невстановленого типу. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей. Зокрема: 

12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";1 БпЛА невстановленого типу.

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