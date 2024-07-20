Ворожі дрони атакували енергооб'єкт на Чернігівщині, — ОВА

В ніч на 20 липня російська армія атакувала з безпілотників енергетичний об'єкт у Чернігівській області.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Попередньо відомо, що внаслідок атаки "Шахеда" постраждав об'єкт енергетичної структури у Чернігівській області.
На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
- Сьогодні вночі ворог атакував енергетичний об'єкт у Сумській області.
- Через атаку ворожих дронів повітряна тривога протягом декількох годин уночі. У Києві, за попередніми даними КМВА, є падіння фрагментів ворожого безпілотника в Солом'янського районі.