Ворожі дрони атакували енергооб'єкт на Чернігівщині, — ОВА

Попередньо відомо, що внаслідок атаки "Шахеда" постраждав об'єкт енергетичної структури у Чернігівській області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

В ніч на 20 липня російська армія атакувала з безпілотників енергетичний об'єкт у Чернігівській області.

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