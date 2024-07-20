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Ворожі дрони атакували енергооб'єкт на Чернігівщині, — ОВА

Енергетичний об'єкт атакували ворожі безпілотники. 

Ворожі дрони атакували енергооб'єкт на Чернігівщині, — ОВА
Фото: Сили оборони Півдня

В ніч на 20 липня російська армія атакувала з безпілотників енергетичний об'єкт у Чернігівській області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

Попередньо відомо, що внаслідок атаки "Шахеда" постраждав об'єкт енергетичної структури у Чернігівській області.

На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

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