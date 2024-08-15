Шостий Суперкубок для «Реала»: мадридці здолали «Аталанту» завдяки голу Мбаппе 

Клубний сезон 2024/2025 в Європі розпочався матчем Суперкубка УЄФА. За звання найкращого цьогоріч змагалися «Реал Мадрид» та «Аталанта».

Підопічні Карло Анчелотті перед початком гри були досить впевненими в тому, що зможуть продовжити свою переможну серію в європейських фіналах. Мадридці не програвали континентальний фінал з 2018 року, поступившись тоді в Таллінні «Атлетико Мадрид». Відтоді – лише перемоги.

«Аталанта» натомість підходила до гри з «Реалом» у не найкращому складі. Через травми допомогти команді не змогли Скамакка, Скальвіні та Дзаніоло.

Стартовий склад «Реала»: Тібо Куртуа, Данієль Карвахаль, Едер Мілітао, Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді, Орельєн Чуамені, Федеріко Вальверде, Джуд Беллінгем, Родріго, Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе.

Стартовий склад «Аталанти» на гру: Хуан Муссо, Берат Ґімшиті, Ісак Хьєн, Сеад Колашинаць, Давіде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Едерсон, Маттео Руджері, Маріо Пасаліч, Шарль де Кетеларе та Адемола Лукман.

Стартова одинадцятка «Реала» із зірковим дебютантом Кіліаном Мбаппе на вістрі атаки навіювала багато страху. Попри це, команда Гасперіні, очевидно, підготувалася до протистояння.

Фото: EPA/UPG Вінісіус Жуніор (по центру) з «Реала» та Мартен де Рон (праворуч) з «Аталанти» під час футбольного матчу за Суперкубок УЄФА між «Реалом» й «Аталантою» у Варшаві, Польща, 14 серпня 2024 року.

Як і очікувалися італійці розпочали гру другим номером. Проте, «бланкос» не форсували гру. «Вершкові» діяли обережно, контролюючи м'яч. «Аталанта» ж натомість намагалася створити гольовий момент після контратак. На 25 хвилині потужного удару з правого флангу по воротах мадридського клубу завдав Мартен де Рон – м'яч зрикошетив від Едера Мілітао та влучив у поперечину.

Найнебезпечніший момент у першому таймі мадридці створили на 45 хвилині матчу: Вінісіус виконав чудову передачу, Беллінгем розумно пропустив м'яч, щоб уникнути офсайда, а Родріго з кількох метрів до воріт відправив м'яч над поперечиною.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем (праворуч) з «Реала» та воротар Франческо Россі (ліворуч) з «Аталанти» під час футбольного матчу за Суперкубок УЄФА між «Реалом» й «Аталантою» у Варшаві, Польща, 14 серпня 2024 року.

Після непродуктивної першої половини мадридці вийшли зарядженими на другі 45 хвилин, хоча й «Аталанта» не збиралася здаватися без бою. Ба більше, саме «бергамаски» могли відкрити рахунок одразу після перерви. Мартен де Рона виконав подачу з правого флангу на Пашаліча, а Маріо головою пробивав у правий кут воріт – Тібо Куртуа відмінно потягнув удар та врятував свою команду.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе (другий ліворуч) з «Реала» та Давіде Заппакоста (другий праворуч) з «Аталанти» спілкуються під час футбольного матчу за Суперкубок УЄФА між «Реалом» й «Аталантою» у Варшаві, Польща, 14 серпня 2024 року.

Однак, «вершкові» не розгубилися і відповіли на це забитим м'ячем на 59-й. Вінісіус Жуніор просунувся вперед і з лівого кута воротарського майданчика виконав прострільну передачу на абсолютно самотнього Федеріка Вальверде, який спокійно влучив у порожні ворота та відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Фото: EPA/UPG Федеріко Вальверде (праворуч) з «Реала» з одноклубником Джудом Беллінгемом (ліворуч) святкують забитий гол під час футбольного матчу за Суперкубок УЄФА.

Одразу після першого голу королівський клуб міг подвоїти свою перевагу: Вінісіус опинившись сам на сам з голкіпером пробив під поперечину, але Муссо виконав дивовижний сейв.

На 69-й хвилині після невдалого прострілу Вінісіуса Джуд Беллінгем підхопив м'яч та скинув під удар Мбаппе, а француз з 11-метрової відстані відправив м'яч у праву «дев'ятку» – 0:2. Перший гол Кіліана у дебютному матчі за «Реал Мадрид».

Фото: EPA/UPG Автори голів Федеріко Вальверде (праворуч) і Кіліан Мбаппе (ліворуч) з «Реала» спілкуються під час футбольного матчу за Суперкубок УЄФА.

На 82-й невгамовний Вінісіус знову прицілився та пробив по воротах суперника – м'яч рикошетом від Ґімшиті пройшов уздовж лінії воріт.

Фінальний свисток зафіксував перемогу «Реала» у матчі Суперкубку УЄФА.

«Вершкові» виграли цей трофей вшосте і встановили рекорд, випередивши за цим показником «Барселону» і «Мілан», у яких по п'ять перемог.

«Чудова ніч. Я довго чекав на цей момент. Грати в цій футболці, з цим гербом, для цих вболівальників… Я дуже щасливий. Ми завжди повинні перемагати», – поділився своїми враженнями про дебютний матч за мадридців Кіліан Мбаппе.