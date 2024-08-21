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Київське "Динамо" зіграє проти австрійського "Зальцбурга" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Київське "Динамо" зіграє проти австрійського "Зальцбурга" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Гравці київського "Динамо"
Фото: fcdynamo.com

Сьогодні в Любліні відбудеться перший матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та австрійським "Зальцбургом". 

Гра відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння потрапить до основного раунду Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, восени виступатиме в Лізі Європи.

Гра - відповідь відбудеться 27 серпня в Зальцбурзі.

У Лізі чемпіонів "Динамо" вже  пройшло сербський "Партизан" (6:2 та 3:0) та шотландський "Рейнджерс" (1:1 та 2:0). РБ Зальцбург здолав нідерландський "Твенте" (2:1 та 3:3).

Експерти Favbet вважають, що явного фаворита в цій зустрічі немає, але невелику перевагу все ж таки відводять команді із Зальцбурга. Так, на перемогу "Динамо" пропонується коефіцієнт 3.05, тоді як аналогічний показник на успіх "Зальцбурга" - 2.33. Котирування на нічию - 3.75. 

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