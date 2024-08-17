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Сьогодні стартує Чемпіонат Італії з футболу

Матчі першого туру відбудуться від 17 до 19 серпня.

Сьогодні стартує Чемпіонат Італії з футболу
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні починається Чемпіонат Італії з футболу - Серії А сезону-2024/25. Матчі першого туру відбудуться від 17 до 19 серпня.

У поєдинку-відкритті чемпіонату в суботу, 17 серпня, "Дженоа", де грає українець Руслан Малиновський, прийме "Інтер", який є чинним володарем "скудетто".

А в неділю, 18 серпня, дебютний офіційний матч за "Рому" та в італійському чемпіонаті проведе український форвард Артем Довбик. Минулого сезону в складі "Жирони" він став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги. Наразі його новий клуб на виїзді позмагається з "Кальярі".

Зазначимо, що експерти Favbet явним фаворитом і в цьогорічній чемпіонській гонці вважають "Інтер". Коефіцієнт на їхню перемогу в чемпіонаті - всього 1,03. На "Рому", де грає Довбик, пропонується коефіцієнт 2,50.

 До речі, щодо на Довбика як кращого бомбардира чемпіонату можна поставити з коефіцієнтом 10. Фаворитом вважають Аутаре Мартінеса - 2,30.

Завершиться перший тур у понеділок домашнім матчем "Ювентуса" проти новачка - "Комо". Того ж дня "Аталанта" протистоятиме "Лечче".

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