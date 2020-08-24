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У гуртожитку навчального центру на Чернігівщині стався вибух, загинув військовий, двоє поранені

Дівчина, яка перебувала в гостях у одного з військовослужбовців, у важкому стані.

У гуртожитку навчального центру на Чернігівщині стався вибух, загинув військовий, двоє поранені
Фото: .facebook.com/desnaukr

В одному з гуртожитків 169-го навчального центру Збройних сил "Десна" у Чернігівській області стався вибух, унаслідок якого один військовий загинув, двоє отримали поранення.

Про надзвичайну подію ввечері 24 серпня повідомила пресслужба навчального центру "Десна".

"Сьогодні близько 17:30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків унаслідок особистої недбалості та нехтування заходами безпеки військовослужбовців стався вибух. У результаті один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень різного ступеню важкості", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що також постраждала цивільна дівчина, яка перебувала в гостях у одного з військовослужбовців. Нині вона перебуває у важкому стані.

Усі потерпілі були оперативно доставлені до медичних закладів, де їм була надана медична допомога.

На місці події працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних Військ, відповідні посадові особи та слідча група Національної поліції України в Козелецькому районі.

Нагадаємо, 31 грудня у Миколаївській області на полігоні "Широкий Лан" сталася пожежа, постраждав військовий.

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