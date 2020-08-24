Фото: Нацполіція

На Черкащині на території автотранспортного підприємства згоріли 12 автобусів. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався у місті Золотоноша у ніч на 24 серпня. Поліцію повідомили про займання о 1 ночі.

“Загорання автобусів на підприємстві помітив охоронець, який викликав рятувальників та поліцейських. Вогнем знищено 12 автобусів, ще один автобус пошкоджено”, - йдеться у повідомленні.

До приїзду рятувальників охоронцю вдалося один автобус відігнати.

Поліцейські розглядають кілька версій пожежі, одна із яких - підпал.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.