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На Черкащині на території АТП згоріли 12 автобусів

Поліція розглядає версію про підпал.

Фото: Нацполіція

На Черкащині на території автотранспортного підприємства згоріли 12 автобусів. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався у місті Золотоноша у ніч на 24 серпня. Поліцію повідомили про займання о 1 ночі. 

“Загорання автобусів на підприємстві помітив охоронець, який викликав рятувальників та поліцейських. Вогнем знищено 12 автобусів, ще один автобус пошкоджено”, - йдеться у повідомленні.

До приїзду рятувальників охоронцю вдалося один автобус відігнати.

Поліцейські розглядають кілька версій пожежі, одна із яких - підпал. 

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

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