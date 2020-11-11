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Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та кулемета поблизу Кам’янки

Зафіксоване одне порушення режиму тиші на Донбасі.

Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та кулемета поблизу Кам’янки
Фото: Макс Левин

Упродовж доби, 11 листопада, на Донбасі зафіксовано одне порушення домовленостей про припинення вогню, досягнутих 22 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета поблизу Кам’янки.

"На жаль, унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправили до лікувального закладу, де він отримує належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться в повідомленні штабу.

Про порушення було повідомлено представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі. Бойових втрат і поранень серед ЗСУ не було.

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