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У ЗСУ уточнили число українських військових, які загинули при обороні ДАП

За офіційними даними, загинули 109 українських бійців, 446 були поранені, 6 пропали безвісти.

У ЗСУ уточнили число українських військових, які загинули при обороні ДАП
Фото: Латгалец

Під час оборони Донецького аеропорту 20 січня 2015 року зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників. Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, передає Укрінформ.

За офіційними даними, кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ становить 109 осіб, поранених - 446, безвісти зниклих - 6.

ДАП тоді обороняли дев’ять окремих бригад ЗСУ, а також 3-й окремий полк спецпризначення, 74-й окремий розвідбатальйон, 91 окремий полк оперативного забезпечення, 8 окрема автомобільна санітарна рота та військовослужбовці 169 навчального центру "Десна".

Раніше повідомляли, що при обороні ДАП загинули понад 200 українських військових.

Нагадаємо, героїчне протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім. Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

Рік тому підрив бойовиками опор ДАП у 2015 році виділили в окрему кримінальну справу. Це другий зареєстрований факт віроломства бойовиків після Іловайської трагедії.

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