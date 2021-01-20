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Де оновити туристичний гардероб та зекономити?

Твердження «якісно - значить дорого» не зовсім правильне. Звичайно ж, якщо знати де шукати ті чи інші речі. Сьогодні обновити свій гардероб для будь-якого сезону можливо майже на третину дешевше, причому придбавши речі стильні, якісні та практичні. Зробити це можна звернувшись до магазину «Мілітарка», на сайті якого https://militarka.com.ua/ пропонується широкий асортимент одягу військового та тактичного спрямування, а також цілий спектр взуття та аксесуарів. Та головне, ця торгова марка є виробником багатьох речей, що підходять туристам, а працівники можуть поділитися кількома секретами економії при оновленні гардеробу.

Військторг – місце, де є якісний туристичний одяг

Сьогодні багато виробників, які колись пропонували речі суто армійського спрямування, наприклад камуфляж чи берці, активно продають на ринку одяг в популярних стилях casual, street wear, sport тощо. Такі відомі бренди як Brandit, Mil-Tec, 5.11 Tactical розробляють та пропонують майже весь асортимент для гардеробу, починаючи з шортів, закінчуючи зимовими куртками. Причому їх дизайн далекий від армійського. Ніяких камуфляжів, а лише однотонні забарвлення, крій та окремі деталі практично не відрізнити від звичайних повсякденних речей.

Та якщо щось подібне можуть запропонувати й на найближчому ринку, то у військторзі є й інші переваги. Наприклад якість виготовлення.

Чому туристичні речі в військторзі якісніші?

Справа в тім, що більшість брендів які продаються у військторзі, основним напрямком вважають виготовлення армійських та тактичних одягу, взуття, спорядження. Й звичайно, ті ж матеріали: тканини, фурнітура, нитки та технології, застосовують при виготовленні всієї іншої туристичної продукції. В деталях це дає наступні переваги:

· Більш міцні та витриваліші тканини, ті що йдуть й на пошиття військової форми або спорядження. Вони не втрачають колір після прання, не рвуться при найменшому навантаженні тощо.

· Дубльовані шви, додаткові накладки в місцях які піддаються найбільшому зносу.

· Всі деталі: застібки, кнопки, липучки, мають теж високу якість, адже закуплені у відомих виробників, наприклад YKK або 2M.

Варто додати спеціальні технології, те ж армування тканин ріп-стоп, що лише зміцнює будь-яку тканину. Так може це дорого?

Якісне може бути дешевим?

В більшості випадків речі, що пропонуються у військторгах, коштують на третину, а то й в половину дешевше, ніж у модних бутіках. Чому? Все досить просто.

Всі технології виробництва давно напрацьовані, обладнання придбано й налагоджено. Варто лише підібрати кольори тканин та фурнітури, щоб запустити у виробництво відповідну куртку чи черевики.

Чому саме Мілітарка серед безлічі інших?

Якщо коротко, то магазин має кілька переваг. По-перше, мережа торгових точок в Києві, де є можливість все приміряти та обрати «наживо». По-друге, величезний асортимент одягу, взуття, рюкзаків, сумок та навіть подарункової продукції. А по-третє, «Мілітарка» є виробником, який пропонує туристичний український одяг по доступній ціні для населення. Варто лише завітати й обрати потрібну річ чи зробити замовлення на сайті, доставка в такому випадку буде здійснена в найкоротші терміни.

 

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