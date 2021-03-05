Українські високопосадовці висловили співчуття у зв’язку з авіакатастрофою.

Учора на сході Туреччини розбився військовий вертоліт. Загинули дев’ять осіб, ще четверо людей були поранені, їх евакуювали в найближчі госпіталі.

Сьогодні вранці Міністерство оборони Туреччини повідомило, що кількість жертв катастрофи зросла до 11-ти - померли двоє госпіталізованих.

Відомо, що вертоліт вилетів з турецького міста Бінґьоль 4 березня о 13:55 за місцевим часом. О 14:25 зв'язок з ним було втрачено. Пізніше було встановлено, що вертоліт зазнав аварії в сусідній провінції Бітліс.

За інформацією видання Daily Sabah, серед загиблих - командувач восьмим корпусом сухопутних військ генерал Осман Ербаш. Ще четверо людей були поранені, їх евакуювали в найближчі госпіталі.

Президент Володимир Зеленський, спікер Ради Дмитро Разумков і глава МЗС Дмитро Кулеба висловили співчуття у зв'язку з катастрофою вертольота і загибеллю турецьких військових.

"Глибокі співчуття народу Туреччини у зв'язку із загибеллю військовослужбовців у результаті катастрофи вертольота в провінції Бітліс. Рідним і близьким бажаємо сил, а пораненим якнайшвидшого одужання", - написав президент України у твіттері.

"Висловлюю найщиріші співчуття у зв’язку із загибеллю турецьких військовослужбовців внаслідок крушіння гелікоптера у провінції Бетліс. Бажаю рідним та близьким загиблих сил та витримки і найшвидшого одужання пораненим", - йдеться у твітті Дмитра Разумкова.

"Глибоко засмучений звісткою про трагічну катастрофу вертольота в провінції Бітліс в Туреччині. Мої найглибші співчуття турецькому народу, сім'ям загиблих і моєму другові Мевлуту Чавушоглу. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав голова українського МЗС.