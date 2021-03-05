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Італія заблокувала експорт вакцини AstraZeneca в Австралію

Це перше застосування рішення контролювати експорт вакцин від коронавірусу за межі Євросоюзу.

Італія заблокувала експорт вакцини AstraZeneca в Австралію
Фото: EPA/UPG

Італійський уряд за підтримки Європейського Союзу став на перешкоді транспортуванню в Австралію приблизно чверті мільйона доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Це перше застосування проголошеного у січні рішення ЄС контролювати експорт вакцин від коронавірусу за межі Євросоюзу, передає Голос Америки.

Австралійський уряд каже, що ці затримка не сповільнить кампанію вакцинації, але попросив ЄС пропустити вантаж.

Європа - один з найбільших виробників вакцини у світі, але ЄС скаржиться, що фармацевтичні компанії не виконують свої попередні контрактні зобов’язання щодо обсягів постачання вакцин від коронавірусу європейським замовникам.

Британсько-шведська компанія AstraZeneca викликала на свою адресу особливо гучну критику Брюсселя, коли стало відомо, що у перші три місяці цього року вона зможе забезпечити лише близько 40% обіцяних для ЄС обсягів.

AstraZeneca та інші фармацевтичні компанії заявили, що працюють над збільшенням виробництва вакцин від COVID-19, але попередили, що нарощування потужностей вимагає часу.

27 країн ЄС минулого року узгодили спільну програму замовлень та постачання вакцин від коронавірусу, і Європейська комісія інвестувала значні кошти у розробку препаратів. Брюссель проголосив, що уклав контракти на придбання понад 2 млрд доз вакцин принаймні з шістьма компаніями, але деякі європейські країни були вимушені сповільнювати свої програми вакцинації через перебої у постачанні.

Окремі країни ЄС пішли всупереч домовленостям і намагаються додатково закупити вакцини самостійно.

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