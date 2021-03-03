​Мінюст затвердив новий перелік тварин, яких занесуть до Червоної книги України

Міністерство юстиції затвердило новий перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Це результат багаторічної праці великого колективу науковців з різних наукових установ, насамперед, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України", - зазначається у повідомленні.

Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Для порівняння, у третє видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин.

Список містить 14 видів кільчастих червів (у переліку 2009 року – 8 видів), молюсків – 53 (19), членистоногих – 357 (263), хордових – 260 (245). До нього занесли 171 новий вид тварин, серед яких: три види кільчастих червів; 36 - молюсків, 112 - членистоногих, та 17 хордових.

Серед нових тварин: рак товстопалий; водомірка наяда; коконопряд золотистий; грицик великий; тритон гребінчастий; ящірка Ліндгольма; бичок Штайниця; вугор європейський; підуст звичайний; ховрах малий.

Залежно від стану видів та ступеня загрози їх зникненню, види розподілено за категоріями:

недостатньо відомі (28 видів);

зникаючі (162);

вразливі (277);

рідкісні (201);

зниклі (8);

неоцінені (11).

"До Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатись посилені заходи для їх збереження та охорони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив мисливцям у позові до міністра екології про скасування наказу про внесення лосів до Червоної книги.

У січні 2018 року Мін'юст зареєстрував наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України. 27 листопада Окружний адмінсуд Києва скасував цей наказ. 8 квітня 2019 року шостий Апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду.