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Верховный Суд оставил лося в Красной книге

Кассационная инстанция отказала охотникам в иске к Минэкологии.

Верховный Суд оставил лося в Красной книге
Фото: Белновости

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу.

Об этом сообщается  в сообществе "Открытые клетки" в фейсбуке.

"Только что закончилось заседание в Верховном Суде. Коллегия судей отказала в удовлетворении кассационной жалобы охотников. Это означает, что лось остается в Красной книге Украины! Спасибо всем участникам дела, коллегам, а также суду, который нашел справедливый баланс между интересами общества и охотничьих хозяйств", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд поддержал решение Шестого апелляционного админсуда, который отменил решение Окружного админсуда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную книгу.

Напомним, в январе 2018 года Минюст Украины зарегистрировал приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины. 27 ноября Окружной админсуд Киева отменил этот приказ.

8 апреля 2019 года шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда.

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