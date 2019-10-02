Верховный Суд оставил лося в Красной книге

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу.

Об этом сообщается в сообществе "Открытые клетки" в фейсбуке.

"Только что закончилось заседание в Верховном Суде. Коллегия судей отказала в удовлетворении кассационной жалобы охотников. Это означает, что лось остается в Красной книге Украины! Спасибо всем участникам дела, коллегам, а также суду, который нашел справедливый баланс между интересами общества и охотничьих хозяйств", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд поддержал решение Шестого апелляционного админсуда, который отменил решение Окружного админсуда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную книгу.

Напомним, в январе 2018 года Минюст Украины зарегистрировал приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины. 27 ноября Окружной админсуд Киева отменил этот приказ.

8 апреля 2019 года шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда.