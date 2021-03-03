Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Всі порушення здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам'янки - зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

Також у штабі нагадали, що сьогодні сепаратистські ЗМІ ОРДО розповсюдили провокаційне повідомлення щодо отримання дозволу, на ведення "упереджувального вогню на подавлення та знищення вогневих точок Української армії".

"Українська сторона СЦКК нагадує, що подібного роду заяви є відвертими провокаціями, спрямованими на виправдовування найманцями провокативних обстрілів позицій Збройних Сил України. Це також свідчить про втрату контролю з боку РФ над збройними формуваннями ОРДЛО, що може привести до зриву домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року", - наголосили у штабі.

Крім того, окупанти з метою дискредитації Уряду України тиражуються повідомлення про перешкоджання українською стороною роботи КПВВ. У СЦКК зазначили, що робота контрольних пунктів триває в штатному режимі і жодних перешкоджань руху вантажів та перетину лінії розмежування цивільними особами не було.

Нагадаємо, сьогодні окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь". Голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук одразу заявив протест проти цієї заяви.

"Ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей", - наголосив Кравчук.