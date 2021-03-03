Фонд Ріната Ахметова подарував дітям з вадами слуху можливість чути пташиний спів

З березня – Міжнародний день здоров’я вуха і слуху, заснований ВООЗ. За даними організації втрата слуху є однією з найбільш поширених причин інвалідності. Від глухоти та порушень слуху страждають близько 360 млн людей на планеті. Найчастіше втрачають слух після хронічних інфекцій вуха, менінгіту, паротиту, а також кору та краснухи. Фонд Ріната Ахметова впродовж 13 років допомагає дітям з вадами слуху в Україні. А з 2018 року діє проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Тепер я чую». У ході проєкту сучасні слухові апарати отримують діти віком до 7 років, яким їх не можуть придбати батьки.

Надійка Осович втратила слух після того, як перехворіла на менінгіт після народження. Мама дівчинки Анна Осович звернулася до Фонду Ріната Ахметова, коли дитині виповнилося 5 років. Надійка росте без тата – він помер, коли дівчинка тільки народилася. Мама раніше придбала більш простий слуховий апарат для Надійки, однак дівчинці він не допоміг – вона не чула як слід. Після занять з сурдологом та сурдологопедом Надійка навчилася вимовляти лише деякі слова. Завдяки участі у проєкті «Рінат Ахметов – Дітям. Тепер я чую» дівчинка отримала сучасний слуховий апарат, який підлаштовується під особливості дитини.

«Зі старими апаратами у дитини шанси заговорити були набагато меншими. Можливо, там зливалися звуки», – пояснила лікарка-сурдолог Ілона Чернова.

Вчасно подбати про можливість для дитини чути означає допомогти їй повноцінно розмовляти, а відтак – і розвиватися відповідно до свого віку. До 7 років людина має навчитися чітко говорити та заявляти про свої потреби, це вік, коли йдуть до школи. Для Надійки Осович отримати слух – це також можливість подальшого навчання.

«Вона може сказати, як її звати, скільки їй рочків, чого вона хоче. А щоб ціле речення – вона не скаже. Чим більше ми втрачали часу, тим менше у нас залишалося шансів, що дитина дійсно почне розмовляти», – каже Анна Осович.

«Дитяче слухопротезування – це підбір апаратів і налаштування за аудіограмою. Людині компенсується втрата слуху апаратом, саме та кількість децибел, яка має бути при аудіограмі. Це такі міні-комп'ютери, вони дорогі, тому далеко не кожна сім'я може виділити кошти на купівлю пари слухових апаратів. У дитячому слухопротезуванні застосовують найсучасніші слухові апарати, які дозволяють чітко чути навколишній світ звуків, допомагають розвинути мову, наздогнати своїх однолітків і не відставати у розвитку. Лікарі кажуть, якщо такі апарати не встановити в ранньому віці, то дитина взагалі не буде розмовляти. Почне цуратися людей і жити в своєму світі. Якщо апарати встановити і з дитиною буде займатися сурдолог, є всі шанси на його реабілітацію», – розповіла Ірина Блажан, директор проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова.

За три роки роботи проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Тепер я чую» якісне слухопротезування отримали 199 дітей.