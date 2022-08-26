За матеріалами ДБР перед судом постане ексдиректор райцентру зайнятості на Луганщині, який почав працювати на ворога

Після захоплення Троїцької ТГ в Луганській області посадовець перейшов на бік окупантів.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно ексдиректора Троїцького центру зайнятості Луганської області, який перейшов на бік окупантів після початку збройної агресії РФ. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Встановлено, що після захоплення у березні 2022 року окупантами Троїцької територіальної громади Луганської області посадовець погодився на пропозицію окупантів зайняти керівну посаду в так званому "районному центрі зайнятості"», - йдеться у повідомленні.

Експосадовець обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

«Державне бюро розслідувань застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним», - резюмує своє повідомлення ДБР.

Нагадаємо, ДБР викрило на держзраді двох посадовиць кримінально-виконавчої служби. Одну з них затримано.