Зеленський: реакції США на останні мирні пропозиції поки немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не отримав офіційної реакції США на останні пропозиції України щодо мирного плану.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня.
"Ні, я ще не отримував реакції Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і я буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", – зазначив глава держави.
Президент також повідомив, що сьогодні перебуває у Берліні, де заплановано низку зустрічей із західними партнерами.
"Сьогодні в нас україно-американський день в Берліні. Безумовно, я сьогодні буду бачити канцлера Мерца. І, напевно, сьогодні ввечері зустрінуся з деякими лідерами Європи", – додав Зеленський.
- Європейські посадовці дедалі більше занепокоєні тим, що мирну угоду щодо України, яку посередницьки просувають США, Росія може використати у власних інтересах — як шлях до повторного вторгнення на території на сході країни, зокрема в зруйнований війною регіон Донбасу.
- 12 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що єдина людина, якій не подобається запропонований ним мирний план щодо урегулювання війни в Україні – це Володимир Зеленський.