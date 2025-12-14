Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Політика

Зеленський: реакції США на останні мирні пропозиції поки немає

Кілька меседжів Президент отримав від української переговорної групи.

Зеленський: реакції США на останні мирні пропозиції поки немає
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не отримав офіційної реакції США на останні пропозиції України щодо мирного плану.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня.

"Ні, я ще не отримував реакції Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і я буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", – зазначив глава держави.

Президент також повідомив, що сьогодні перебуває у Берліні, де заплановано низку зустрічей із західними партнерами.

"Сьогодні в нас україно-американський день в Берліні. Безумовно, я сьогодні буду бачити канцлера Мерца. І, напевно, сьогодні ввечері зустрінуся з деякими лідерами Європи", – додав Зеленський.
