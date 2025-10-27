Головне за ніч та ранок понеділка, 27 жовтня: понад 120 боєзіткнень, ситуація в Покровську

У Покровську тривають бої з ворожими групами, що завдяки чисельній перевазі в силах і засобах змогли потрапити до населеного пункту і накопичитися в різних його частинах. Окупанти, що проникнули до міста, не намагаються там закріпитися, а натомість збираються просуватися на північ.

У 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомили, що за 25-26 жовтня ліквідували близько 40 окупантів. "Днями нашу оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих «мавіків». Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника", – розповіли там.

Просуванням по Покровську ворог планує розпорошити сили оборони і заблокувати сухопутні логістичні коридори.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 124 бої, найбільше (34) на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві ворожі артилерійські системи.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 800 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 136 890 осіб.

У ніч на 27 жовтня російські війська запустили по території України 100 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила 66 із них. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, повідомили у Повітряних силах.

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Там начебто цієї ночі знищили 193 дрони, з них 34, які атакували Москву, та 47 – над Брянською областю, пише Reuters із посиланням на російську владу.

Повідомлень про руйнування у Москві не надходило, однак у виданні зазначили, що Росія рідко розкриває реальні масштаби пошкоджень внаслідок ударів по її території, якщо не постраждали цивільні об’єкти.

"Росавіація" заявила, що два з чотирьох московських аеропортів – Домодєдово та Жуковський – були закриті приблизно на 2,5 години з 22:40.

Шведська компанія Saab готова відкрити завод із фінального складання в Україні в межах запропонованої угоди щодо купівлі Києвом до 150 винищувачів Gripen, заявив генеральний директор шведського оборонного концерну Мікаель Юганссон у коментарі Financial Times.

За його словами, контракт з Україною на 100–150 літаків фактично подвоїть виробничі потреби Saab щодо Gripen навіть попри те, що компанія вже інвестує в збільшення виробництва до 20–30 Gripen на рік у Бразилії.

Тримаймося!