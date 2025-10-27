Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Суд в Італії повторно постановив екстрадувати до Німеччини затриманого за підозрою в диверсії на "Північних потоках" українця

Йдеться про Сергія Кузнєцова, затриманого в Італії. 

Апеляційний суд Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію з Італії до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, який є підозрюваним у справі про підрив "Північних потоків". Про це повідомило агентство dpa, пише УП.

У вересні суд в Італії постановив екстрадувати затриманого на італійській території Кузнєцова до ФРН, але адвокати українця зупинили процес. Верховний суд Італії повернув розгляд справи до суду Болоньї через допущені порушення в процедурі.

Нове рішення суду відкриває можливість для німецьких прокурорів допитати Кузнєцова. Адвокат українця Нікола Канестріні після рішення суду в Болоньї оголосив, що подасть апеляцію до Касаційного суду в Римі.

За даними слідства, Кузнєцов міг входити до групи людей, які в 2022-му провели диверсію на російських газопроводах "Північний потік", яким газ країни-агресора доставляли до Європи. Українця підозрюють в змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії і знищенні споруд. 

Окрім Кузнєцова, до Німеччини намаються екстрадувати і українця на ім’я Володимир. Але Польща відмовилася його видавати. 
