Головне за ніч та ранок понеділка, 20 жовтня: обстріли Харківщини та Дніпропетровщини, майже 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 168 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, пошкодження залізниці на Сумщині, зустріч Зеленського з журналістами.

Україна має домовленості зі Словаччиною і США стосовно постачання енергоресурсів у випадку дефіциту газу, до якого можуть привести російські удари. Є розуміння, де брати газ на суму приблизно в $2 млрд, якщо буде потрібно.

Частину траншів уже знайшли, повідомив президент Володимир Зеленський журналістам 19 жовтня.

Також є домовленість про постачання через польський термінал ЗПГ зі США. Додатковий газ можна буде брати і в Греції.

“Є розуміння також із іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено”, – сказав Зеленський.

Інші тези зі зустрічі президента Зеленського з журналістами – в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 168 боїв.

Активні бої вчора велись на трьох напрямках фронту, найбільше (58) – на Покровському.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 солдатів і майже 50 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 131 070 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 20 жовтня, вранці у Харківській області внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждала ціла сім'я, повідомили у ДСНС.

Ворог завдав удару безпілотником по приватній оселі у селищі Орілька Лозівського району. Поранена 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес.

У ніч на 20 жовтня ворог влучив безпілотниками по Межівській і Покровській громадах Синельниківського району Дніпропетровщини.

Виникла пожежа у п'ятиповерхівці. Зайнялися також магазини. Пошкоджений будинок культури.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією. Пошкоджені 4 приватні будинки, 6 господарських споруд, лінія електропередач.

Усі пожежі оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.

Російська армія вкотре атакувала Одеську область з ракет і дронів, поціливши у цивільну портову інфраструктуру.

Через ворожий обстріл на Сумському напрямку пошкоджена залізнична інфраструктура, деякі потяги їдуть із затримками, повідомили в Укрзалізниці.

Зокрема від ст. Плиски поїзди №46 Ужгород - Харків та № 113 Харків - Львів відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги.

Є зміни і у регіональному сполученні.

Докладніше – в новині.

У ніч на 20 жовтня зафіксували влучання 3 ворожих балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях. ППО знешкодила 38 ворожих безпілотників, розповіли у Повітряних силах.

Докладніше - в новині.

Президент США Дональд Трамп заявив, що “ніколи не обговорював” з українським колегою Володимиром Зеленським відмову України від Донбасу. Під час спілкування з журналістами на борту Air Force 1 він сказав, що йдеться про зупинку на тих позиціях, які є зараз.

Інші домовленості зараз буде втілити важко, впевнений президент Сполучених Штатів. Але він не виключив, що це стане можливим пізніше.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!