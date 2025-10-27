Міністр охорони здоров’я США Кеннеді-молодший знову заохочує американців робити те, що лякає лікарів

Американські дієтичні рекомендації можуть незабаром зазнати чергового перегляду в рамках ініціативи адміністрації Трампа «Зробимо Америку знову здоровою», і ця пропозиція вже викликала критику. Рекомендації міністра охорони здоров'я та соціальних служб США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого суперечать десятиліттям рекомендацій щодо харчування.

Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший має намір представити нові рекомендації, що заохочують споживання більшої кількості продуктів, які раніше вважалися нездоровими, включаючи ті, що містять багато насичених жирів.

Про це пише The Hill.

Кеннеді стверджував, що американцям потрібно більше насичених жирів, а не менше, зазначаючи, що такі продукти, як масло, сир, молоко та червоне м'ясо, несправедливо демонізувалися протягом десятиліть.

«Нові дієтичні рекомендації, які є здоровим глуздом, підкреслюють необхідність вживання насичених жирів молочних продуктів, хорошого м'яса, свіжого м'яса та овочів… коли ми їх опублікуємо, це дасть усім підстави для введення цього в наші школи», — сказав Кеннеді.

Оновлені рекомендації можуть бути опубліковані вже цього місяця. Наразі дієтичні рекомендації США, які оновлюють кожні п'ять років, пропонують американцям обмежити насичені жири до 10% від їхньої щоденної норми калорій. Однак Американська асоціація серця рекомендує утримувати це споживання в межах 6%.

Відхід Кеннеді від багаторічного консенсусу вже викликав занепокоєння у частини медичних працівників, які стверджують, що наука однозначна: більше насичених жирів зробить людей менш здоровими.

«Ми споживаємо забагато доданого цукру, ми споживаємо забагато насичених жирів», – сказала Ів Студі, директор відділу рекомендацій та аналізу з питань харчування Міністерства сільського господарства США, під час свідчень у Сенаті.

Американська асоціація серця попередила, що насичені жири підвищують рівень так званого «поганого» холестерину та пов'язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань, які є основною причиною смерті в США.

Рональд Краусс, професор педіатрії та медицини Каліфорнійського університету ретельно досліджував насичені жири і виявив, що вони можуть бути менш шкідливими, ніж вважалося раніше. Та він вважає, що якщо «[Кеннеді] справді збирається заявити, що ми повинні їсти більше насичених жирів, то це неправильне повідомлення», цитує його The Guardian.

Дослідження Крауса показує, що «насичені жири є відносно нейтральними» порівняно з тим, у що вважали вчені раніше.

Його дослідження показали, що зменшення споживання насичених жирів корисне лише за умови їхньої заміни правильними продуктами. Наприклад, якщо замінити їх оливковою олією та «поліненасиченими жирами з інших рослинних джерел, це може дійсно покращити метаболічне здоров'я та зменшити ризик серцевих захворювань, але це не означає, що насичені жири обов'язково шкідливі», сказав Краус.

Його дослідження також показало, що заміна насичених жирів цукрами та вуглеводами насправді може збільшити ризик серцевих захворювань.

Але, пояснює Шеріл Андерсон, членкиня правління Американської асоціації серця та професорка Школи громадського здоров’я та науки про довголіття людини Каліфорнійського університету, «якщо не зосереджуватися так сильно на тому, де межа кількості насичених жирів, можна побачити, що чим більше насичених жирів споживає населення, тим вищий ризик підвищеного рівня холестерину, тим більше людей розвивають серцево-судинні захворювання».

Андерсон погоджується з Краусом, що те, що люди обирають їсти замість насичених жирів, має значення, та не погоджується, що насичені жири самі по собі є «нейтральними»: «Якщо подивитися на сучасний американський раціон, то в ньому забагато насичених жирів, тому наразі це не має нейтрального впливу на населення», – сказала вона.

Андерсон і Краус погоджуються, що рекомендації щодо харчування повинні відійти від зосередження на конкретних поживних речовинах, таких як насичені жири.

«Люди не їдять поживні речовини. Вони їдять їжу, – пояснює Андерсон. – Коли ви запитуєте когось, що вони їли, то не чуєте: «У мене був жир, або вуглеводи, або білок».

Зосередження уваги на продуктах, а не на поживних речовинах, не тільки менш заплутане для громадськості, але й більш науково обґрунтоване, каже Краус. Наприклад, існує безліч доказів того, що споживання м’яса, особливо обробленого червоного, пов’язане з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

«Тепер питання: чи це пов’язано з насиченими жирами, чи з іншими властивостями цього м’яса? І ми не маємо на це відповіді», – сказав Краус.

Науку про харчування складно досліджувати, частково через етичні та практичні проблеми проведення клінічних випробувань. «Неможливо виправдати жодній інституційній експертній раді вимогу до людей споживати велику кількість продуктів, що містять насичений жир, протягом 20 років, щоб визначити, чи впливає це на серцеві захворювання», — сказав Краус. Через це дослідники в галузі харчування повинні збирати дані спостережень за роки, які буває складніше інтерпретувати.

Зазвичай рекомендації щодо харчування розробляють роками. Незвично, щоб міністр охорони здоров’я змінював їх за одну ніч.

Кожні п'ять років відповідальний консультативний комітет публікує звіт «Рекомендації щодо харчування для американців» на основі ретельного огляду останніх досліджень. Остання версія цього звіту ще не опублікована, але «очікується, що він надасть рекомендації на 2025-2030 роки», сказала Андерсон.

Краус сказав, що, схоже, цей звіт «у певному сенсі відхиляється». Він зазначив, що це може мати прямий вплив на харчовий склад шкільних обідів та військових пайків, особливо якщо рівень насичених жирів у цих стравах зросте до 18% або 19%.

«Це, безумовно, може негативно вплинути на рівень холестерину в населення, і вплине на ризик серцевих захворювань», – пояснює він. Про Кеннеді каже: «Цей хлопець розглядає докази дуже вибірково. Є певні речі, які він каже, які певним чином відповідають тому, що я вважаю відповідальними рекомендаціями щодо оброблених харчових продуктів тощо, але потім це змішується з цією іншою річчю, через що складається враження, що вся рекомендація заснована на доказах, але це просто неправда».

Більше про те, чому лікарі побоювалися Кеннеді-молодшого ще до його призначення, можна прочитати у нашій статті.