Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн

Прокурори Київської міської прокуратури оголосили про підозру колишній посадовиці одного з департаментів Київської міської державної адміністрації у службовій недбалості під час закупівлі спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників.

Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрювана, яка була уповноваженою особою із закупівель, не забезпечила перевірку середньоринкових цін на техніку. Через це придбані автомобілі обійшлися місту за завищеною вартістю, що спричинило збитки бюджету майже на 11 млн грн. Ім’я та конкретну посаду ексчиновниці в прокуратурі не уточнюють. 

Повідомляється, що дії жінки, яка зараз є адвокаткою, кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

Раніше про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спецавтомобілів для рятувальників повідомили директору департаменту муніципальної безпеки КМДА.

На початку жовтня прокуратура інформувала про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та райдержадміністрацій Києва, дії яких, за версією слідства, завдали столиці збитків на понад 73 млн грн. Серед підозрюваних — директор департаменту муніципальної безпеки КМДА, який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн грн.

