Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн

Прокурори Київської міської прокуратури оголосили про підозру колишній посадовиці одного з департаментів Київської міської державної адміністрації у службовій недбалості під час закупівлі спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрювана, яка була уповноваженою особою із закупівель, не забезпечила перевірку середньоринкових цін на техніку. Через це придбані автомобілі обійшлися місту за завищеною вартістю, що спричинило збитки бюджету майже на 11 млн грн. Ім’я та конкретну посаду ексчиновниці в прокуратурі не уточнюють.

Повідомляється, що дії жінки, яка зараз є адвокаткою, кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

Раніше про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спецавтомобілів для рятувальників повідомили директору департаменту муніципальної безпеки КМДА.

На початку жовтня прокуратура інформувала про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та райдержадміністрацій Києва, дії яких, за версією слідства, завдали столиці збитків на понад 73 млн грн. Серед підозрюваних — директор департаменту муніципальної безпеки КМДА, який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн грн.