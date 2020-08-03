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Президента ФІФА не усунуть на час кримінального розслідування, - пресслужба

Проти Джанні Інфантіно швейцарська прокуратура порушила дізнання.

Президента ФІФА не усунуть на час кримінального розслідування, - пресслужба
Джанні Інфантіно
Фото: EPA/UPG

Президента ФІФА Джанні Інфантіно не відсторонять на час розслідування швейцарської прокуратури, повідомляє sovsport.ru. 

"Президент ФІФА продовжить повністю здійснювати свої функції у ФІФА і виконувати свої обов'язки, він продовжить співпрацювати з владою у Швейцарії та у світі", - цитує видання пресслужбу організації.

Нагадуємо, швейцарська прокуратура почала досудовий розгляд щодо Інфантіно.

50-річний президент ФІФА звинувачується в підбурюванні співробітників швейцарської федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.

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