Президента ФІФА не усунуть на час кримінального розслідування, - пресслужба

Президента ФІФА Джанні Інфантіно не відсторонять на час розслідування швейцарської прокуратури, повідомляє sovsport.ru.
"Президент ФІФА продовжить повністю здійснювати свої функції у ФІФА і виконувати свої обов'язки, він продовжить співпрацювати з владою у Швейцарії та у світі", - цитує видання пресслужбу організації.
Нагадуємо, швейцарська прокуратура почала досудовий розгляд щодо Інфантіно.
50-річний президент ФІФА звинувачується в підбурюванні співробітників швейцарської федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.