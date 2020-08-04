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Українську чемпіонку Європи з бігу дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил

Наталя Кроль не пройшла антидопінгових тестів.

Українську чемпіонку Європи з бігу дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил
Наталя Кроль
Фото: twitter.com/EuroAthletics

Чемпіонку Європи 2016 і 2018 років у бігу на 800 метрів Наталю Кроль (Прищепу) дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил, інформує офіційний сайт ФЛАУ.

Українку відсторонено від змагань на 20 місяців, починаючи з 16 січня 2020 року, відповідно до статтей 10.2.2 і 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопінгових правил Світової організації легкої атлетики).

У зв'язку з дискваліфікацією анульовано всі результати, нагороди, призові місця, грошові винагороди, здобуті Кроль з 16 січня цього року. Також Кроль пропустить XXXII літні Олімпійські ігри-2020 року, які відбудуться наступного літа в Токіо.

Спортсменка погодилася з прийнятим рішенням і відмовилася від заслуховування справи в Дисциплінарному трибуналі.

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