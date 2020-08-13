Луческу розгнівався на селекційну службу: "Динамо" підписало контракт з гравцем без узгодження з тренером

Володимир Костевич приєднається до команди з 2021 року.

Київське "Динамо" після приходу на посаду головного тренера Мірчі Луческу запросило до своїх лав захисника польського "Леха" Володимира Костевича.

Відповідно до регламенту ФІФА, угода набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Однак за інформацією Meta-ratings.com.ua, перехід Костевича в "Динамо" відбувся без відома Луческу, який дізнався про нього з повідомлень у пресі.

Румунського фахівця здивували дії селекційного штабу клубу, і він висловив надію, що надалі керівництво "Динамо" буде підписувати новачків, погоджуючи кандидатури з головним тренером киян.