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Луческу розгнівався на селекційну службу: "Динамо" підписало контракт з гравцем без узгодження з тренером

Володимир Костевич приєднається до команди з 2021 року.

Луческу розгнівався на селекційну службу: "Динамо" підписало контракт з гравцем без узгодження з тренером
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"

Київське "Динамо" після приходу на посаду головного тренера Мірчі Луческу запросило до своїх лав захисника польського "Леха" Володимира Костевича.

Відповідно до регламенту ФІФА, угода набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Однак за інформацією Meta-ratings.com.ua, перехід Костевича в "Динамо" відбувся без відома Луческу, який дізнався про нього з повідомлень у пресі.

Румунського фахівця здивували дії селекційного штабу клубу, і він висловив надію, що надалі керівництво "Динамо" буде підписувати новачків, погоджуючи кандидатури з головним тренером киян.

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