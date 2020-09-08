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У спортивних секціях окупованої Ялти поліція з дітьми "проводить бесіди" про тероризм

В "МВС" пояснили, що таким чином "працюють на випередження".

У спортивних секціях окупованої Ялти поліція з дітьми "проводить бесіди" про тероризм
Архівне фото
Фото: ark.gp.gov.ua

Співробітники так званого відділу у справах неповнолітніх управління МВС Росії в окупованій Ялті "проводять бесіди" з дітьми зі спортивних секцій про тероризм та екстремізм.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Зазначається, що під час зустрічі з дітьми старший інспектор у справах неповнолітніх управління російської поліції Ялти Анна Меметова пояснила, що російські силовики "працюють на випередження" і "запобігають загрозі".

Вона наголосила, що "не можна втрачати пильність, тому що терористи і екстремісти хочуть дестабілізувати ситуацію шляхом погроз і насильства".

Нагадаємо, після окупації Крима окупаційна влада півострова, незважаючи на норми міжнародного гуманітарного права, готує дітей до вступу на службу в армію РФ і пропагує війну.

У вересні 2018 року в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

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