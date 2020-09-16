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Ексголова ДМС Нефьодов підтвердив, що йде на вибори в Київраду від "Голосу"

За його словами, компанію в партійному списку йому складуть ті, хто "своїми руками будували компанії, захищали Україну, лікували хворих". 

Ексголова ДМС Нефьодов підтвердив, що йде на вибори в Київраду від "Голосу"
Фото: Макс Требухов

Колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов підтвердив, що йде на вибори під №1 у списку "Голосу" в Київраду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Нефьодов каже, що йде на вибори, бо "вважає потрібним присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою".

"Чому з "Голосом": бо з усіх команд "Голос" найближчий до моїх поглядів - як економічних, так і етичних. Це партія, яка виступає за модерн, а не за архаіку, за європейську Україну, а не російське болото, за ліберальну економіку, а не популізм і соціалістичне минуле. Це партія, яка якщо і іноді помиляється, то це чесні помилки, а не робота на олігархів чи власну кишеню. Це партія, яка найближче до принципів «партії», а не лідерського проекту під конкретну особу", - заявив він.

Нефьодов додав, що "Голос" веде в Київраду команду, в якій є люди, котрі "своїми руками будували компанії, захищали Україну, лікували хворих", проте не озвучив прізвища.

Нагадаємо, про те, що Нефьодов може стати першим номером в списку "Голосу" в Київраду LB.ua повідомили джерела в партії 14 вересня.

24 квітня Кабінет Міністрів звільнив главу Митної служби Максима Нефьодова і главу Державної фіскальної служби Сергія Верланова.

До цього ексглава Мінфіну Уманський ініціював відставки Нефьодова і Верланова у зв'язку з можливою корупцією у відомстві, зокрема, за його словами, зі "скрутками" ПДВ, від яких бюджет щомісячно недоотримує 5 млрд гривень.

20 травня президент Володимир Зеленський висловив підтримку колишньому голові Державної митної служби Максиму Нефьодову. При цьому він вважає його звільнення цілком виправданим, зазначивши, що "хорошими людьми бюджет не наповниш"

Президент розповів, що пропонував Нефьодову створити на митниці воєнізовані загони для боротьби з контрабандою, але він відмовився. 

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