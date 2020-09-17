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Посол Ізраїлю про ситуацію з хасидами: вони повинні повернутися до Білорусі, а звідти - додому

"Сподіваємося, що гуманітарної кризи не буде".

Посол Ізраїлю про ситуацію з хасидами: вони повинні повернутися до Білорусі, а звідти - додому
Джоель Ліон
Фото: Укринформ

Уряд Ізраїлю повністю підтримує рішення України закрити кордони для всіх іноземців, зокрема і для хасидів, які намагаються перетнути українсько-білоруський кордон по дорозі до Умані. Ізраїльська сторона сподівається, що гуманітарної кризи не станеться, хоча і називає ситуацію складною.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

"Ми поважаємо рішення уряду України (закрити кордони для іноземців через Covid-19, - LB.ua). Ситуація складна, і ми сподіваємося, що гуманітарного кризи не буде", - сказав дипломат.

У той же час, як зазначив посол, нині від 400 до 800 хасидів знаходяться в Білорусі і хочуть в'їхати в Україну. Ліон наголосив, що ці люди все ще можуть дістатися до великих білоруських міст і вилетіти до Ізраїлю.

"Ми їм говоримо, що вони повинні повернутися до Білорусі, а звідти - додому в Ізраїль, тому що в Україну в'їжджати не можна. Разом з равом Стамблером - Головою Федерації єврейських громад України, равом Камінецький і равом Ротманом ми змогли доставити їм їжу і воду. Наш посол у Білорусі також зміг доставити їм ковдри. У них є можливість повернутися до Білорусі - виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль. Але однозначно - вони не можуть в'їхати в Україну, тому що Україна закрита для іноземців, для всіх іноземців", - наголосив посол.

Ліон також нагадав, що Україна не погоджувалася приймати іноземців, окрім тих, хто вже в'їхав. "Саме тому ваша влада і закрила кордони - не тільки для хасидів, не тільки для євреїв, а для всіх іноземців", - додав Ліон.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак для громадян Білорусі діють преференції через складу ситуації в країні.

Незважаючи на заборону, в Україну намагаються потрапити тисячі паломників. Ушосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання "зеленого коридору" для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити на українську територію.

16 вересня Офіс президента Зеленського закликав Білорусь "не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників" і припинити створювати додаткову напругу на кордоні. У той же день Україна закрила пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди.

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