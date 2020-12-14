​Сьогодні відбудеться єдине в 2020 році повне сонячне затемнення

В Україні це явище можна буде подивитися лише в режимі онлайн.

У понеділок, 14 грудня, відбудеться єдине в цьому році повне сонячне затемнення.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Space.com.

Затемнення зможуть спостерігати жителі південної частини Тихого та Атлантичного океанів, Чилі та Аргентини. У той же час часткове затемнення буде видно з більш широкої області Тихого океану, Південної Америки і Антарктиди, воно почнеться о 08:33 EST (15:33 за Києвом).

Повну фазу затемнення вперше буде видно майже через годину - о 9:32 EST (16:32 за Києвом).

Максимальне затемнення очікується о 11:13 EST (18:13 за Києвом).

Повне сонячне затемнення завершить свій хід по Землі о 12:54 EST (19:54 за Києвом). Спостерігати часткове сонячне затемнення земляни зможуть до 13:53 EST (20:53 за київським часом).

Однак в Україні це явище можна буде подивитися лише в режимі онлайн.

Нагадаємо, у липні 2018 року NASA запустило онлайн-трансляцію найтривалішого за останні 100 років місячного затемнення.