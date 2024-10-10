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​Російська армія обстріляла 12 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли області.

​Російська армія обстріляла 12 громад Сумщини
​Російська армія обстріляла 12 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 10 жовтня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Свеська, Дружбівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 105 вибухів. 

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили КБами, дронами, мінометами та танком.

Свеську та Хотінську громади російські військові атакували дронами та артилерією, а Середино-Будську - дронами та мінометами.

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Також мінометами атакували Новослобідську та Великописарівську громади. 

Краснопільську громаду загарбники обстріляли дронами, мінометами та КАБами.

КАБами атакували також Річківську та Миколаївську громади.

По Есманьській та Дружбівській громаді росіяни вдарили FPV-дронами, а по Миропільській - дроном та КАБами.

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