11 жовтня на Одещині оголошено день жалоби

7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого.