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11 жовтня на Одещині оголошено день жалоби

День жалоби оголошено у звʼязку з загибеллю людей внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району.

11 жовтня на Одещині оголошено день жалоби
11 жовтня на Одещині оголошено день жалоби (архівне фото)
Фото: Іван Станіславський

Завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби”, - написав Кіпер.

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  • 9 жовтня росіяни завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару загинули вісім людей.

  • 7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого.

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