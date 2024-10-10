11 жовтня на Одещині оголошено день жалоби

Завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
“У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби”, - написав Кіпер.
- 9 жовтня росіяни завдали удару балісткою по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару загинули вісім людей.
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7 жовтня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Постраждали пʼятеро іноземних громадян, четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один – легкого.