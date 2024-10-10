Росіяни вбили мирного мешканця Харківщини

Російські війська 10 жовтня обстріляли два населених пункти Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“За даними слідства, вдень 10 жовтня збройні сили РФ обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району: загинула 64-річна жінка”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти вдарили по Купʼянську, де отримав поранення 77-річний чоловік, якого доставили до лікарні.

Також внаслідок російських обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).