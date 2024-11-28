Саломе Зурабішвілі приєдналася до акції протесту біля парламенту Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до учасників акції, що зібралися перед будівлею парламенту. Її привітали оваціями і криками – “Саломе”, “Саломе”.
Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.
“Сьогодні я вже все сказала суспільству про те, хто має до нас приєднатися. Я із цим народом. Починається опір, який не закінчиться, доки не пройдуть нові вибори. Я тут із людьми, я буду там, де зможу, завжди”, - заявила Зурабішвілі.
Згодом президентка попрямувала до площі Свободи, де спробувала поговорити із силовиками, котрі там знаходились.
Зазначається, що в сучасній історії Грузії не було прецеденту, коли чинний президент вставав між спецназом та демонстрантами.
“Кому ви служите. Навіщо? За які гроші ви служите іншому уряду?” - звернулась до спецназівців Зурабішвілі, як змогли розібрати журналісти.
Згодом на вулиці 9 квітня з'явилися та водомети. Також напружена ситуація на вулиці Чичінадзе, де між правоохоронцями та учасниками акції стався конфлікт.
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Прем’єр Грузії заявив, що його країна відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Також до кінця 2028 року країна відмовляється від будь-яких бюджетних грантів ЄС.
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28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
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Тим часом президентські вибори у країні відбудуться 14 грудня уперше у будівлі парламенту.
- Президентка Грузії звинуватила уряд країни у конституційному перевороті і наголосила, що сьогодні вона залишається єдиним легітимним інститутом.