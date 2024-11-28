Саломе Зурабішвілі приєдналася до акції протесту біля парламенту Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до учасників акції, що зібралися перед будівлею парламенту. Її привітали оваціями і криками – “Саломе”, “Саломе”.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Сьогодні я вже все сказала суспільству про те, хто має до нас приєднатися. Я із цим народом. Починається опір, який не закінчиться, доки не пройдуть нові вибори. Я тут із людьми, я буду там, де зможу, завжди”, - заявила Зурабішвілі.

Згодом президентка попрямувала до площі Свободи, де спробувала поговорити із силовиками, котрі там знаходились.

Зазначається, що в сучасній історії Грузії не було прецеденту, коли чинний президент вставав між спецназом та демонстрантами.

“Кому ви служите. Навіщо? За які гроші ви служите іншому уряду?” - звернулась до спецназівців Зурабішвілі, як змогли розібрати журналісти.

Згодом на вулиці 9 квітня з'явилися та водомети. Також напружена ситуація на вулиці Чичінадзе, де між правоохоронцями та учасниками акції стався конфлікт.