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Саломе Зурабішвілі приєдналася до акції протесту біля парламенту Грузії

Президентка також спробувала поговорити із силовиками.

Саломе Зурабішвілі приєдналася до акції протесту біля парламенту Грузії
Акція протесту біля парламенту Грузії 28 листопада 2824 року
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до учасників акції, що зібралися перед будівлею парламенту. Її привітали  оваціями і криками – “Саломе”, “Саломе”.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“Сьогодні я вже все сказала суспільству про те, хто має до нас приєднатися. Я із цим народом. Починається опір, який не закінчиться, доки не пройдуть нові вибори. Я тут із людьми, я буду там, де зможу, завжди”, - заявила Зурабішвілі.

Згодом президентка попрямувала до площі Свободи, де спробувала поговорити із силовиками, котрі там знаходились. 

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Зазначається, що в сучасній історії Грузії не було прецеденту, коли чинний президент вставав між спецназом та демонстрантами.

“Кому ви служите. Навіщо? За які гроші ви служите іншому уряду?” - звернулась до спецназівців Зурабішвілі, як змогли розібрати журналісти.

Згодом на вулиці 9 квітня з'явилися та водомети. Також напружена ситуація на вулиці Чичінадзе, де між правоохоронцями та учасниками акції стався конфлікт.

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